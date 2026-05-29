Central Garden & Pet Aktie

Central Garden & Pet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Rentable Central Garden Pet-Anlage? 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Central Garden Pet-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Central Garden Pet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,769 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (39,23 USD), wäre das Investment nun 108,64 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 108,64 USD, was einer positiven Performance von 8,64 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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