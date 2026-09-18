Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Performance unter der Lupe 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Central Garden Pet-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 27,824 Central Garden Pet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 40,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 126,60 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 126,60 USD entspricht einer Performance von +12,66 Prozent.

Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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