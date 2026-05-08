NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,318 Central Garden Pet-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (38,53 USD), wäre das Investment nun 127,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,85 Prozent.

Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at