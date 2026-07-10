NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,383 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 43,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,51 Prozent vermehrt.

Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at