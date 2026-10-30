Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Investmentbeispiel 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 30.10.2021 wurde das Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 41,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,188 Central Garden Pet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 45,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 090,87 USD wert. Das entspricht einem Plus von 9,09 Prozent.

Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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