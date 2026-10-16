Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Lukrative Central Garden Pet-Anlage? 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie gebracht.

Am 16.10.2025 wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,87 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Central Garden Pet-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 334,784 Central Garden Pet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 41,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 044,19 USD wert. Das entspricht einem Plus von 40,44 Prozent.

Der Central Garden Pet-Wert an der Börse wurde auf 2,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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