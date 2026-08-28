Central Garden & Pet Aktie

Central Garden & Pet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Central Garden Pet-Anlage unter der Lupe 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,53 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 28,144 Central Garden Pet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 43,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 229,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,99 Prozent.

Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 2,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Central Garden & Pet Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Central Garden & Pet Co. 37,60 0,53% Central Garden & Pet Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen