NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,53 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 28,144 Central Garden Pet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 43,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 229,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,99 Prozent.

Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 2,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at