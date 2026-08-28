Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Central Garden Pet-Anlage unter der Lupe
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,53 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 28,144 Central Garden Pet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 43,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 229,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,99 Prozent.
Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 2,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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