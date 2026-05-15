NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 46,40 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Central Garden Pet-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,551 Central Garden Pet-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 816,58 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 14.05.2026 auf 37,89 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,34 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at