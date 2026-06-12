NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.06.2021 wurde das Central Garden Pet-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,81 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 223,145 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 9 456,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,38 USD belief. Mit einer Performance von -5,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at