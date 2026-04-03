Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Profitable Central Garden Pet-Anlage? 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Central Garden Pet von vor einem Jahr heute wert

Vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.04.2025 wurde die Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,69 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,019 Central Garden Pet-Aktien. Die gehaltenen Central Garden Pet-Anteile wären am 02.04.2026 1 003,36 USD wert, da der Schlussstand 35,81 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 0,34 Prozent.

Insgesamt war Central Garden Pet zuletzt 2,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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