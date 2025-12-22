Century Aluminum Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Century Aluminum-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Century Aluminum-Aktie an diesem Tag 7,77 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 1 287,001 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 36,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46 602,32 USD wert. Das entspricht einem Plus von 366,02 Prozent.
Jüngst verzeichnete Century Aluminum eine Marktkapitalisierung von 3,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
