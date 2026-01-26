NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Century Aluminum-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Century Aluminum-Papier bei 10,28 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,728 Century Aluminum-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 473,83 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 23.01.2026 auf 48,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 373,83 Prozent vermehrt.

Century Aluminum war somit zuletzt am Markt 4,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at