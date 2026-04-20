Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Century Aluminum-Performance im Blick
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Century Aluminum-Aktie an diesem Tag bei 14,87 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,725 Century Aluminum-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 62,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 418,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 318,56 Prozent vermehrt.
Century Aluminum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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