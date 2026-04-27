Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Century Aluminum-Anlage im Blick 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 9,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 108,578 Anteile im Depot. Die gehaltenen Century Aluminum-Anteile wären am 24.04.2026 6 595,01 USD wert, da der Schlussstand 60,74 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 559,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 6,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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