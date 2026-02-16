Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Frühe Investition
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren abgeworfen
Century Aluminum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Aluminum-Papier an diesem Tag 10,64 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 9,398 Century Aluminum-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 432,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,04 USD belief. Damit wäre die Investition 332,71 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 4,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Century Aluminum Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Century Aluminum Co.
|38,51
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.