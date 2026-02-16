NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Century Aluminum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Aluminum-Papier an diesem Tag 10,64 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 9,398 Century Aluminum-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 432,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,04 USD belief. Damit wäre die Investition 332,71 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 4,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at