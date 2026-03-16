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Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Performance unter der Lupe 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Century Aluminum-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Century Aluminum-Papier bei 9,16 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 109,170 Century Aluminum-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 974,89 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 13.03.2026 auf 54,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 497,49 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 5,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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