NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 23.03.2021 wurden Century Aluminum-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Century Aluminum-Papiers betrug an diesem Tag 15,29 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hat, hat nun 654,022 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 48,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 027,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 220,27 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 4,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at