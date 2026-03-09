NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Century Aluminum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,356 Century Aluminum-Aktien im Depot. Die gehaltenen Century Aluminum-Anteile wären am 06.03.2026 287,57 USD wert, da der Schlussstand 53,69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 187,57 Prozent vermehrt.

Century Aluminum war somit zuletzt am Markt 5,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at