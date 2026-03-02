Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Century Aluminum-Papier bei 7,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 277,139 Century Aluminum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Century Aluminum-Anteile wären am 27.02.2026 65 849,30 USD wert, da der Schlussstand 51,56 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 558,49 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Century Aluminum einen Börsenwert von 4,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
Analysen zu Century Aluminum Co.
Aktien in diesem Artikel
|Century Aluminum Co.
|44,74
|3,14%
