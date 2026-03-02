Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Century Aluminum-Papier bei 7,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 277,139 Century Aluminum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Century Aluminum-Anteile wären am 27.02.2026 65 849,30 USD wert, da der Schlussstand 51,56 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 558,49 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Century Aluminum einen Börsenwert von 4,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Century Aluminum Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Century Aluminum Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Century Aluminum Co. 44,74 3,14% Century Aluminum Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:24 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen