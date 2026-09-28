Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Performance im Blick
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28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Century Aluminum-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Century Aluminum-Papier bei 6,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 512,859 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58 078,67 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 25.09.2026 auf 38,39 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 480,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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