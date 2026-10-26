NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Century Aluminum-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 5,79 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 17,271 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 31,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 542,66 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 542,66 USD entspricht einer Performance von +442,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at