NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.06.2023 wurden Century Aluminum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 8,58 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 116,550 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (60,12 USD), wäre die Investition nun 7 006,99 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 600,70 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 5,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at