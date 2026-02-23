Century Aluminum Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Century Aluminum-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,71 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 72,939 Century Aluminum-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 52,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 839,53 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 283,95 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 4,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
