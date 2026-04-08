NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Century Casinos-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Century Casinos-Papier an diesem Tag 1,38 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 724,638 Century Casinos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (1,47 USD), wäre die Investition nun 1 065,22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,52 Prozent angezogen.

Century Casinos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,49 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at