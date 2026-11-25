Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Century Casinos-Investmentbeispiel
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren gekostet
Am 25.11.2023 wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 222,717 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 60,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,27 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,97 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Century Casinos bezifferte sich zuletzt auf 7,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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