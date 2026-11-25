Bei einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 25.11.2023 wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 222,717 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 60,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,27 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,97 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Century Casinos bezifferte sich zuletzt auf 7,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at