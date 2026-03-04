Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Century Casinos-Investmentbeispiel
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Century Casinos-Aktie an diesem Tag bei 6,77 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 477,105 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 392,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -76,07 Prozent.
Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 49,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
