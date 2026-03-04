NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Century Casinos-Aktie an diesem Tag bei 6,77 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 477,105 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 392,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -76,07 Prozent.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 49,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at