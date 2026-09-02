Century Casinos Aktie

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WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Century Casinos-Investition 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Century Casinos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,56 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 152,439 Century Casinos-Anteilen. Die gehaltenen Century Casinos-Anteile wären am 01.09.2026 190,55 USD wert, da der Schlussstand 1,25 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 190,55 USD, was einer negativen Performance von 80,95 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Century Casinos einen Börsenwert von 35,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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