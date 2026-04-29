Century Casinos Aktie

Century Casinos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Century Casinos-Performance im Blick 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Century Casinos-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Century Casinos-Papiers betrug an diesem Tag 5,97 USD. Bei einem Century Casinos-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 167,504 Century Casinos-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 1,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,83 USD wert. Mit einer Performance von -76,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 40,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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