Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Century Casinos-Performance im Blick
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Century Casinos-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Century Casinos-Papiers betrug an diesem Tag 5,97 USD. Bei einem Century Casinos-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 167,504 Century Casinos-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 1,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,83 USD wert. Mit einer Performance von -76,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 40,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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