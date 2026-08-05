NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Century Casinos-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Century Casinos-Papier 7,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,158 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16,05 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 04.08.2026 auf 1,22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -83,95 Prozent.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 36,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at