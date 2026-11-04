Century Casinos Aktie

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WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Profitables Century Casinos-Investment? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Century Casinos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,71 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,939 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,41 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 03.11.2026 auf 0,57 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 95,86 Prozent.

Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 15,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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