NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Century Casinos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Century Casinos-Papier bei 5,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 739,130 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 1,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 278,26 USD wert. Das entspricht einem Minus von 77,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Century Casinos belief sich zuletzt auf 36,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at