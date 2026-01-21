Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Frühe Investition
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Century Casinos-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Century Casinos-Anteile letztlich bei 7,78 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Century Casinos-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 285,347 Century Casinos-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 030,85 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 20.01.2026 auf 1,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 79,69 Prozent vermindert.
Century Casinos war somit zuletzt am Markt 47,74 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
