NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Century Casinos-Papiers betrug an diesem Tag 10,64 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,398 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14,00 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 21.04.2026 auf 1,49 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 14,00 USD entspricht einer negativen Performance von 86,00 Prozent.

Century Casinos wurde am Markt mit 42,91 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at