Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Lohnendes Century Casinos-Investment?
|
17.12.2025 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Century Casinos-Anteile an diesem Tag 3,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 266,667 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 354,67 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 16.12.2025 auf 1,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64,53 Prozent vermindert.
Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Casinos Inc.mehr Nachrichten
|
16:02
|Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)