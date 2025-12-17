Century Casinos Aktie

Century Casinos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Century Casinos-Investment? 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Century Casinos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Century Casinos-Anteile an diesem Tag 3,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 266,667 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 354,67 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 16.12.2025 auf 1,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64,53 Prozent vermindert.

Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Century Casinos Inc.mehr Nachrichten