NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Century Casinos-Anteile an diesem Tag 3,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 266,667 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 354,67 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 16.12.2025 auf 1,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64,53 Prozent vermindert.

Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at