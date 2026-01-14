NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Century Casinos-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Century Casinos-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Century Casinos-Aktie bei 2,91 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Century Casinos-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 343,643 Century Casinos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 563,57 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 13.01.2026 auf 1,64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,64 Prozent vermindert.

Century Casinos war somit zuletzt am Markt 47,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at