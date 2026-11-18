Bei einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Century Casinos-Papier an diesem Tag bei 1,53 USD. Bei einem Century Casinos-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65,359 Century Casinos-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Casinos-Papiers auf 0,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83,01 Prozent abgenommen.

Alle Century Casinos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at