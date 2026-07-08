NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.07.2023 wurden Century Casinos-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Century Casinos-Aktie bei 7,79 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 1 283,697 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Century Casinos-Anteile wären am 07.07.2026 1 655,97 USD wert, da der Schlussstand 1,29 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -83,44 Prozent.

Der Marktwert von Century Casinos betrug jüngst 37,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at