Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Century Casinos-Investment
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren bedeutet
Am 08.07.2023 wurden Century Casinos-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Century Casinos-Aktie bei 7,79 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 1 283,697 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Century Casinos-Anteile wären am 07.07.2026 1 655,97 USD wert, da der Schlussstand 1,29 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -83,44 Prozent.
Der Marktwert von Century Casinos betrug jüngst 37,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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