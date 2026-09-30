NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,13 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 949,318 Century Casinos-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (1,07 USD), wäre die Investition nun 2 085,77 USD wert. Damit wäre die Investition um 79,14 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich zuletzt auf 29,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at