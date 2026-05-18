NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ceragon Networks-Aktie statt. Der Schlusskurs der Ceragon Networks-Anteile betrug an diesem Tag 1,48 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 675,676 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 2,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 695,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,59 Prozent zugenommen.

Ceragon Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 225,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at