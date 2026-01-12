Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

Ceragon Networks-Anlage im Blick 12.01.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ceragon Networks-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ceragon Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Ceragon Networks-Aktie bei 2,17 USD. Bei einem Ceragon Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 460,829 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 013,82 USD wert. Mit einer Performance von +1,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ceragon Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 195,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

