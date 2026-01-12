Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Ceragon Networks-Anlage im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ceragon Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Ceragon Networks-Aktie bei 2,17 USD. Bei einem Ceragon Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 460,829 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 013,82 USD wert. Mit einer Performance von +1,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Ceragon Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 195,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
