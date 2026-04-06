NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,66 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 602,410 Ceragon Networks-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 1 319,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,19 USD belief. Mit einer Performance von +31,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 197,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at