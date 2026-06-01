NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Ceragon Networks-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag bei 1,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ceragon Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,348 Ceragon Networks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 157,07 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 29.05.2026 auf 2,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,07 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ceragon Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 259,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at