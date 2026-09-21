Ceragon Networks Aktie

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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Lohnende Ceragon Networks-Anlage? 21.09.2026 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ceragon Networks-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 515,464 Ceragon Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 072,16 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 18.09.2026 auf 2,08 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,22 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Ceragon Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 189,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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