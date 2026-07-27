Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Frühes Investment
|
27.07.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Ceragon Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag bei 2,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4 950,495 Ceragon Networks-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 544,55 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 544,55 USD, was einer positiven Performance von 5,45 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 193,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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