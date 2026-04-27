Ceragon Networks Aktie

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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Ceragon Networks-Anlage 27.04.2026 10:03:32

NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ceragon Networks gewesen.

Am 27.04.2025 wurde das Ceragon Networks-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ceragon Networks-Papier letztlich bei 2,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 458,716 Ceragon Networks-Aktien. Die gehaltenen Ceragon Networks-Anteile wären am 24.04.2026 1 211,01 USD wert, da der Schlussstand 2,64 USD betrug. Damit wäre die Investition 21,10 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 237,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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