NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Ceragon Networks-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.12.2015 wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ceragon Networks-Anteile an diesem Tag 1,23 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,301 Ceragon Networks-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.12.2025 gerechnet (2,11 USD), wäre das Investment nun 171,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 71,54 Prozent vermehrt.

Ceragon Networks wurde am Markt mit 187,53 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at