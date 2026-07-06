NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceragon Networks-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ceragon Networks-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 688,172 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 505,38 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 02.07.2026 auf 2,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ceragon Networks einen Börsenwert von 217,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at