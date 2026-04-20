Ceragon Networks Aktie

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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Performance im Blick 20.04.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Ceragon Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,23 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hat, hat nun 81,301 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.04.2026 auf 2,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,88 USD wert. Mit einer Performance von +104,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 226,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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