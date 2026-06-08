Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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Hochrechnung 08.06.2026 10:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ceragon Networks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,81 USD. Bei einem Ceragon Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 262,467 Ceragon Networks-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 2,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 750,66 USD wert. Mit einer Performance von -24,93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Ceragon Networks war somit zuletzt am Markt 257,06 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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