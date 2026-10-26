Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|Rentabler Ceragon Networks-Einstieg?
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26.10.2026 10:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren verloren
Am 26.10.2021 wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 30,581 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ceragon Networks-Papiers auf 2,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,16 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -38,84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 181,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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