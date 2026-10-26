NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Ceragon Networks-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 26.10.2021 wurden Ceragon Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 30,581 Ceragon Networks-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ceragon Networks-Papiers auf 2,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,16 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -38,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 181,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at